Radfahrer kommen sich in die Quere

Ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten am Sonntag zwei verletzte Radfahrer. In einer Vierergruppe waren am Sonntagnachmittag mehrere Rennradfahrer auf dem Radweg parallel zur Staatsstraße in Höhe Oberhaid unterwegs. Offensichtlich übersah einer der Radler eine Bodenwelle. Der 40-Jährige verlor daraufhin die Kontrolle und fuhr ins Fahrrad seines Sport-Kollegen. Beide Männer stürzten und mussten mit Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. An den Rennrädern entstand ein Schaden von rund 2000 Euro.