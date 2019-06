Am Mittwochnachmittag sind zwei Radfahrer auf dem Radweg bei der Schleuse in Hausen kollidiert. Ein 23-jähriger Mann wollte eine 49-jährige Frau überholen, hierbei stießen sie seitlich zusammen. Beide Radfahrer wurden leicht verletzt. Die Frau wurde zur Abklärung der Verletzungen in das Klinikum Forchheim gebracht. pol