Ein in der Goldgrube 10 geparkter Wohnanhänger wurde in der Nacht zum Sonntag vermutlich von einem Fahrradfahrer verkratzt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Regulierung des Sachschadens in Höhe von rund 500 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeistation Bad Staffelstein unter der Telefonnummer 09573/2223-0. pol