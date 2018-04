Bamberg 17.04.2018

Radfahrer hinterlässt 1000 Euro Schaden

Vermutlich ein Radfahrer hat am Montagnachmittag zwischen 16.25 und 16.45 Uhr in der Josephstraße einen geparkten weißen Skoda an der Fahrerseite beschädigt. Dem Fahrzeughalter entstand dadurch Sachsc...