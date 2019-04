Radfahrer hatten zu viel getrunken

Gleich drei Radfahrer musste die Verkehrspolizei in der Nacht zum Samstag aus dem Verkehr ziehen, die erst zu tief ins Glas geguckt und dann durch ihre äußerst unsichere Fahrweise sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer gefährdeten. Kurz nach 1 Uhr fiel am Kunigundendamm ein 24-jähriger Bamberger auf, der extreme Schlangenlinien fuhr. Bei der Kontrolle musste die Polizei eine Alkoholkonzentration von 1,62 Promille feststellen. Kapp eine Stunde später wurde eine 20-jährige Bambergerin in der Memmelsdorfer Straße kontrolliert, die durch ihre äußerst unsichere Fahrweise auffiel. Sie war mit 2,02 Promille unterwegs. Kurz nach drei Uhr wurde letztlich ein 24-Jähriger, ebenfalls aus Bamberg, mit 1,72 Promille in der Gönnerstraße kontrolliert. Auch er konnte nicht mehr geradeaus fahren.

Alle drei wurden nach einer Blutprobe zu Fuß nach Hause geschickt. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.