Radfahrer hatte stolze 1,74 Promille intus

Vor Fahrtantritt zu tief ins Glas geschaut hatte ein 38-jähriger Radfahrer, der am frühen Sonntagmorgen von einer Streife der Polizei-Inspektion Coburg in der Rosenauer Straße wegen seiner unsicheren Fahrweise auf seinem Drahtesel auf sich aufmerksam machte. Schnell war den kontrollierenden Beamten klar warum: Er hatte stolze 1,74 Promille intus, weshalb eine Blutentnahme im Klinikum Coburg veranlasst wurde. Anschließend wurde der Mann aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung nach Hause gebracht. Dabei äußerte er gegenüber der Streifenbesatzung mehrmals , dass er sein "Radl" in der Rosenauer Straße sofort und zwar mit seinem Auto holen wolle. Aufgrund dessen erfolgte die vorsorgliche Sicherstellung seines Fahrzeugschlüssels, die er in nüchternem Zustand bei der Polizei in Coburg wieder abholen kann. pol