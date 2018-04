Radfahrer gestreift und weitergefahren

Ein 59-jähriger Radfahrer wollte am Samstagmorgen vom Klinikum kommend in die Robert-Koch-Straße nach links einbiegen. Ein von dort kommender 55-Jähriger wollte nach links abbiegen und fuhr mit seinem Ford bereits los, ohne die Vorfahrt des Radfahrers zu beachten. Nach der Berührung des Wagens am Lenker des Fahrrades stürzte der Radler. Der Ford-Fahrer fuhr weiter, konnte jedoch kurz darauf von einer Polizeistreife angehalten werden. Verletzt wurde der Radfahrer nicht. Am Fahrrad und am Pkw entstand jeweils geringer Sachschaden. Die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurden eingeleitet, da der Pkw-Fahrer seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nicht nachgekommen war. pol