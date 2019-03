Radfahrer geraten sich in die Haare

Die Begegnung dreier Radfahrer in Rattelsdorf endete am Sonntagvormittag in einem handgreiflichen Gerangel. Gegen 11.20 Uhr überholte ein 37-Jähriger mit seinem Rennrad auf dem Amselweg zwei nebeneinander fahrende Radfahrer und wich dazu auf den Schotterweg aus. Einer der überholten Radler monierte das Überholmanöver und schrie den Rennradfahrer an. Dieser stieg von seinem Rad und wollte die Sachlage klären. Es kam zu einem Gerangel zwischen den beiden Personen, wobei der 37-Jährige zu Boden fiel und sich leichte Verletzungen zuzog. Außerdem zerriss seine Hose. Die beiden unbekannten Radfahrer setzten daraufhin ihre Fahrt in Richtung Breitengüßbach fort. Bei dem Kontrahenten handelt es sich um einen circa 55 Jahre alten Mann, kräftige Figur, grau melierte kurze Haare, Outdoor-Bekleidung, fränkische Aussprache. Er war mit einem Mountainbike unterwegs. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land, Telefon 0951/9129-310, in Verbindung zu setzen.