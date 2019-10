Der Radfahrverein Concordia Edelweiß Theisau nimmt mit seinen Mitgliedern auch in diesem Jahr am "Kunstadt-Kegelturnier" der "Bandlschieber" in der Stadthalle Burgkunstadt teil. Inzwischen wurden die Termine festgelegt, und für die Radsportfreunde stehen die Bahnen am morgigen Sonntag ab 15.30 Uhr zur Verfügung. Treffpunkt ist um 15.15 Uhr zur Abfahrt an der Kapelle von Theisau, wobei auch Mitfahrgelegenheiten gegeben sind. Anmeldungen werden an die 2. Vorsitzende Rita Fiedler erbeten. red