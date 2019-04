Radfahrer flüchtet vor der Polizei

Mit einem Messer und einer kleineren Menge Betäubungsmittel im Gepäck haben Coburger Polizisten einen 37-Jährigen im Stadtgebiet ertappt. Es war 22 Uhr am Donnerstag, als der Mann, der mit dem Rad unterwegs war, beim Anblick der Beamten die Flucht ergriff. Der Versuch, den Mann anzuhalten, scheiterte, teilt die Polizeiinspektion Coburg mit. Der 37-jährige sollte in der Heiligkreuzstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Nach kurzer Verfolgung trafen die Polizisten den Mann wieder in der Schenkgasse an. Während seiner Flucht hatte der Mann versucht, sich der mitgeführten Drogen zu entledigen. Bei der Durchsuchung des Radfahrers kamen ein weiteres Tütchen mit einer kleineren Menge Betäubungsmittel sowie ein unerlaubtes Einhandmesser zutage. Die Coburger Polizei erstattet nun Anzeige wegen eines Verstoßes gegen Waffen- sowie Betäubungsmittelgesetz. red