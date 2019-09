Radfahrer flüchten

Zwei Rennradfahrer, die am Dienstag um 16.30 Uhr mit ihren Fahrrädern auf dem Gehweg in der Ketschendorfer Straße unterwegs waren, sorgten für einen Verkehrsunfall mit einem Stadtbus. Das berichtet die Polizeiinspektion Coburg. Die Rennradfahrer fuhren unmittelbar vor dem fahrenden Stadtbus kurz vor der Einmündung in den Postweg auf die Ketschendorfer Straße ein. Nur durch eine Vollbremsung konnte der Stadtbusfahrer einen Zusammenstoß mit den Radfahrern verhindern. Diese fuhren jedoch einfach weiter. Durch die Vollbremsung des Busses stürzten drei stehende Fahrgäste. Die drei Frauen wurden aufgrund ihrer Verletzungen vom Rettungsdienst ins Klinikum gebracht. Eine der Frauen wurde durch den Sturz so schwer verletzt, dass sie im Coburger Klinikum bleiben musste. Wer hat die zwei flüchtenden Radfahrer gesehen? Die Coburger Polizeiinspektion bittet um Hinweise an die Telefonnummer 09561/645-209. Die Polizei ermittelt gegen Unbekannt wegen fahrlässiger Körperverletzung, unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung. red