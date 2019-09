In der Zeit von Freitagabend bis Montagfrüh ist ein in der Schmalzgasse in Baiersdorf ordnungsgemäß geparkter VW Golf GTI am linken Außenspiegel beschädigt worden. Es ist davon auszugehen, dass der Schaden durch den Lenker eines Fahrrads verursacht wurde. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Der Schaden an dem Außenspiegel beläuft sich auf circa 150 Euro.