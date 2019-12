Radfahrer fährt Mann an und flüchtet

Am Freitag kurz vor 22.45 Uhr ging ein 51-Jähriger mit seinen beiden Hunden auf dem Radweg parallel zur B173 in Marktrodach spazieren. Obwohl er ein Blinkarmband und eine Stirnlampe trug, übersah ein von hinten kommender Radfahrer den Spaziergänger. Die beiden Unfallbeteiligten stürzten und der Fußgänger zog sich Abschürfungen zu. Nach dem Unfall stieg der Unfallverursacher wieder auf sein Rad und fuhr davon. Er soll in Begleitung eines weiteren Radfahrers gewesen sein, der ebenfalls seinen Weg fortsetzte. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben bzw. Angaben zum Verursacher oder dessen Begleiter machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Kronach in Verbindung zu setzen.