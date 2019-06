Radfahrer fährt bei Rot über die Straße

Am Freitagabend ereignete sich am Fußgängerüberweg in der Erlanger Straße auf Höhe des Bechhofener Weges ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Ein 87-jähriger Fahrradfahrer wollte die Erlanger Straße von den Aischwiesen kommend überqueren. Er fuhr trotz Rotlicht in die Fußgängerfurt ein. Eine 66-jährige Autofahrerin, die auf der Erlanger Straße stadteinwärts fuhr und Grünlicht hatte, konnte trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Durch den Aufprall stürzte der betagte Radfahrer auf die Fahrbahn. Er wurde verletzt und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.