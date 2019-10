Radfahrer erschrickt vor Auto und stürzt

Ein Radfahrer hat sich am frühen Montagabend in Höchstadt bei einem selbst verursachten Sturz schwer verletzt. Der 51-Jährige wollte in Höchstadt von der Großen Bauerngasse nach rechts in den Schäfergraben abbiegen und erschrak beim Anblick eines entgegenkommenden Autos. Der Radfahrer bremste so stark, dass er vornüber auf die Straße fiel und sich am Kopf verletzte, so dass er vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden musste. Der Fahrer des Autos gab an, ordnungsgemäß in dem verkehrsberuhigten Bereich in Richtung Große Bauerngasse gefahren zu sein, was von dem verletzten Radler bestätigt wurde. Es kam auch zu keinem Zusammenstoß der Fahrzeuge.