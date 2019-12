Radfahrer erschrickt und stürzt

Ein 44-jähriger Radfahrer befuhr Samstagmittag gegen 13 Uhr in Kronach die Hirtengasse von der Europabrücke kommend entgegen der Einbahnstraße auf dem linken Gehweg. Als aus einer Seitenstraße eine 20-jährige Autofahrerin in die Hirtengasse einbiegen wollte, erschrak der Radfahrer und stürzte vor den Pkw. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen am Knie und an der Hand zu. Sein Fahrrad wurde ebenso leicht beschädigt. Am Pkw entstand kein Schaden.