Radfahrer entreißt Handtasche

Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer hat am Donnerstagabend im Stadtgebiet von Coburg einer 86 Jahre alten Frau die Handtasche mit persönlichen Gegenständen entrissen. Die Kriminalpolizei aus Coburg ermittelt und bittet um Hinweise auf den Täter.

Wie die Polizei berichtet, war die 86-Jährige kurz vor 19 Uhr vom Theaterplatz kommend zu Fuß in der Georgengasse unterwegs, als plötzlich ein Radfahrer von hinten an die Passantin heranfuhr und ihr mit Gewalt die Tasche entriss. Mit der Damenhandtasche, in der sich persönliche Sachen und ein geringer Bargeldbetrag befanden, flüchtete der Unbekannte in Richtung Webergasse. Die 86-Jährige kam mit dem Schrecken davon und alarmierte kurz darauf die Polizei. Eine sofortige Fahndung verlief ergebnislos. Der junge Täter war auf einem dunklen Fahrrad unterwegs und flüchtete unerkannt.

Die Ermittler der Kripo bitten um Mithilfe bei der Fahndung: Wer hat den Handtaschendiebstahl am Donnerstagabend kurz vor 19 Uhr in der Georgengasse gesehen und kann Hinweise hierzu und/oder auf den Täter geben? Wem ist zu dieser Uhrzeit im Bereich der dortigen Fußgängerzone ein junger Mann auf einem Fahrrad mit einer Damenhandtasche aufgefallen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Coburg unter der Telefonnummer 09561/645-0 entgegen. red