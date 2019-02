In der Biegenhofstraße kam es am Montag gegen 12.50 Uhr zu einem verbalen Streit zwischen einem unbekannten Radfahrer und einem 25-jährigen Autofahrer und dessen gleichaltrigem Beifahrer. Die beiden waren mit einem schwarzen Opel Corsa unterwegs. Vorausgegangen war eine Behinderungssituation im Kreisverkehr zwischen dem Radfahrer und dem Autofahrer. Der Radfahrer bedrohte und beschimpfte die beiden 25-Jährigen und fuhr in Richtung Hallstadt weiter. Bei dem Radfahrer handelt es sich um einen ca. 35 bis 40 Jahre alten Mann, ca. 175 cm groß, schlank, war bekleidet mit einer hellblauen Jacke und grauer Mütze und führte einen dunklen Rucksack mit. Er war mit einem rot-silbernen Trekkingrad, vermutlich der Marke Ghost, unterwegs. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land, Telefon 0951/9129-310, in Verbindung zu setzen. pol