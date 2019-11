Radfahrer beleidigt Autofahrer

Zeugen zu nachfolgender Sachbeschädigung und Beleidigung, die sich am Sonntagabend kurz vor 18 Uhr in der Nürnberger Straße in Hirschaid ereignet hat, sucht die Landkreispolizei, Telefon 0951/9129-310. In seinem Pkw sitzend parkte am Sonntagabend ein 22-Jähriger auf dem Geh-/Radweg vor einer Gaststätte. Als ein Radfahrer vorbeifuhr, trat der Radler unvermittelt gegen den rechten Kotflügel des Autos und fuhr anschließend weiter. Um den Radfahrer zur Rede zu stellen fuhr ihm der Autofahrer hinterher. Jedoch verhielt sich der Radler beim Ansprechen äußerst aggressiv, beleidigte den Autofahrer auch noch massiv und fuhr anschließend davon.