Radfahrer beleidigt Autofahrer

Auf der Straße von Bug nach Pettstadt war am Mittwoch ein sehr aggressiver Radfahrer unterwegs. Als ein Autofahrer den Radler auf den daneben befindlichen Radweg aufmerksam machte, wurde dieser noch aggressiver und drohte dem Wagenlenker. Anschließend kam es noch zu einer Nötigungshandlung durch den Radfahrer. Der Autofahrer mussste in der Folge anhalten, es kam dann zu einem Gerangel zwischen den Beteiligten. Der Autofahrer konnte dann den Radfahrer überwältigen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt sucht Zeugen zu diesem Vorfall, insbesondere einen Autofahrer, der offenbar ebenfalls von dem Radfahrer am Vorbeifahren gehindert worden war.