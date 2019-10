Auf Höhe der Kapelle in Machtilshausen ist am Samstagmittag ein Fahrradfahrer gestürzt und verletzte sich hierbei. Aufgrund des holprigen Untergrundes sprang die Fahrradkette aus dem Kettenblatt, und der 24-Jährige, der keinen Fahrradhelm trug, stürzte. Der junge Mann konnte anschließend noch selbst den Rettungsdienst informieren und wurde mit einer Kopfplatzwunde und Verdacht einer Fingerfraktur in ein Krankenhaus verbracht, teilt die Polizei mit. pol