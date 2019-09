Am Freitagnachmittag stürzte ein 86-jähriger Radfahrer auf dem Radweg am Leinritt. Aufgrund eines eigenen Fahrfehlers war der Mann erst mit dem Kopf gegen eine Mauer geprallt und dann zu Boden gestürzt. Durch den Aufprall erlitt der Radler, der keinen Fahrradhelm trug, schwere Kopfverletzungen und musste in eine Fachklinik eingeliefert werden.