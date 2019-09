In der Luitpoldstraße ist am Dienstag kurz vor 13.30 Uhr ein Radfahrer gegen das Heck eines silberfarbenen Opel Astra gestoßen, weil die Fahrerin ihren Wagen abbremsen musste. Der Radler richtete an dem Auto einen Sachschaden von etwa 500 Euro an und flüchtete anschließend in Richtung Mittelstraße. Um Hinweise bittet die Polizei unter Telefon 0951/9129210. pol