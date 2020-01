Radfahrer angefahren

Ein 43-Jähriger fuhr am Donnerstag gegen 17.15 Uhr, mit seinem Fahrrad bei Grünlicht an der Fuß- und Radfahrerampel im Bereich der Einmündung Heiligenfelder Allee und Westring über den Westring. Ein nach links abbiegender 56-jähriger Hyundai-Fahrer übersah den Radfahrer und fuhr ihm gegen das Hinterrad. Der 43-Jährige stürzte zu Boden und erlitt leichte Prellungen, berichtete die Polizei. Am Pkw wurde die vordere Stoßstange leicht verkratzt und am Fahrrad das Hinterrad verbogen. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf circa 150 Euro. pol