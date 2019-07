Radfahren und zuhören

Pfarrer Hans Peetz bietet am kommenden Sonntag eine geführt Radtour zu den Markgrafenkirchen an. Die Tour führt von Bindlach über Harsdorf nach Trebgast. Jede der drei Markgrafenkirchen kann dann bei einem circa halbstündigen Programm nach einer kurzen Einführung in die Kirchengeschichte und einem A-cappella-Konzert entdeckt werden. In Harsdorf wird das Ensemble "SingausLust" unter anderem Werke von Bruckner und anderen Komponisten zum Besten geben. Der Eintritt ist frei. Eine Spende für die Kirche wird erbeten. Wer sich der Radtour anschließen möchte, kann bei Pfarrer Peetz (0921/7574821 oder markgrafenkirchen@elkb.de) nähere Auskünfte bekommen. red