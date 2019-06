Coburg 19.06.2019

Radfahren im Coburger Land

Für alle, die das Umland von Coburg auf Radwegen erkunden wollen bietet der Awo-Treff gemeinsames Radfahren an. Am Donnerstag, 27. Juni, 15 Uhr, ist eine Tour geplant. Treffpunkt ist am Treff am Bürgl...