Für alle, die das Umland von Coburg auf Radwegen erkunden wollen, ist das Angebot des Awo-Treffs: zusammen Radfahren am Donnerstag, 13. Juni, ab 15 Uhr. Die Radstrecke wird gemütlich abzufahren sein, damit man Landschaft, Tiere und Pflanzen am Wegesrand genießen kann. Treffpunkt ist am Treff am Bürglaßschlösschen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. red