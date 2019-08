Radfahrclub Dampfach ehrte

Beim 23. Kellerfest des " Radfahr- und Motorclubs Viktoria 1912 Dampfach" wurden Erwin Volk für 40 Jahre sowie Gregor Volk für 60 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Weiterhin wurde der langjährige ehemalige Vorsitzende Klaus Pfeifer zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Außerdem bot der Verein im Festverlauf drei unterschiedliche Radtouren an. So wurde am Sonntag eine Familientour durchgeführt, die prompt im Starkregen endete. Am Montag starteten eine Jedermann-Tour über 35 Kilometer und eine Mountainbike-Tour für die sportlichen Fahrer über 45 Kilometer quer durch die schönsten Trails des Steigerwaldes. Unser Bild zeigt (von links) Vorstandsmitglied Karin Reugels, die Geehrten Klaus Pfeifer und Erwin Volk sowie die beiden Vorstandsmitglieder Ralf Finger und Josef Brand. Foto: Ulrike Langer