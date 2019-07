Radeln zum Weinfest

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club veranstaltet am Samstag, 13. Juli, eine Tour zum Weinfest in Sand am Main. Die Teilnehmer radeln gemütlich nach Eltmann, wo sie eine kurze Kaffeepause einlegen. Vorbei an der Wallfahrtskirche Maria Limbach geht es dann in das Korbmacher-Städtchen Sand. Auf gleichem Weg geht es dann zurück. Bei anhaltend schlechtem Wetter entfällt die Tour. Die Strecke ist etwa 52 Kilometer lang und geeignet für Senioren. Treffpunkt ist um 12 Uhr an der Erba-Schleuse, An der Spinnerei 2. Rückkehr gegen 19.30 Uhr. Ansprechpartner ist Jürgen Schulze, Telefon 0951/68316 (11-17 Uhr). red