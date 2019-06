Radeln zum Waldfest am Kemitzenstein

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club veranstaltet am Pfingstmontag, 10. Juni, eine Tour zum Waldfest am Kemitzenstein. Die Teilnehmer radeln über Scheßlitz Richtung Wattendorf, um die Waldwiese am Kemitzenstein bei Kümmersreuth zu erreichen. Hier wollen sie die lockere Geselligkeit bei Musik und Brotzeit genießen. Die Rückkehr erfolgt ebenfalls über Scheßlitz. Die Strecke ist etwa 58 Kilometer lang. Treffpunkt ist um 12 Uhr am Gabelmann, Grüner Markt. Rückkehr gegen 19 Uhr. Ansprechpartner ist Heidi Kintscher, Telefon 0951/38581 (abends). red