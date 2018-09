Radeln und Kurzfilme zur Elektromobilität

Das Inkota-Netzwerk hält am Samstag, 22. September, ab 18 Uhr die Veranstaltung "Bike-Shorts - eine Welt in Bewegung" ab. In dem Format "Bike-Shorts" radeln die Teilnehmer durch die Stadt, unterwegs gibt es Kurzfilme zum Thema Elektromobilität. Start ist am "Café Rondo" am Schönleinsplatz. Weitere Infos unter www.inkota.de/mobilitaetswoche_2018. red