Radeln mit dem ADFC

Auch dieses Jahr bietet der Allgmeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Bamberg mit seinem umfangreichen Tourenprogramm ein Angebot für alle Radler. Von der gemütlichen Ausfahrt über die Feierabendtouren bis hin zu sportlichen Touren mit dem Rennrad oder Mountainbike reicht das Spektrum, teilt der ADFC mit.

Erstmals wird es heuer unter dem Titel "Ladies' Day" zwei Touren nur für Frauen geben. Eine Mehrtagestour geht unter der Leitung von Klaus Herbig in die Rhön.

Seit einigen Jahren umfasst das Jahresprogramm nicht nur die Bamberger Touren, sondern auch die Touren der Kreisgruppe Obermain. Für die Radinteressierten im westlichen Landkreis Bamberg wird es heuer eine Tour geben, die in Schlüsselfeld startet.

Natürlich dürfen auch 2019 die Feierabendtouren nicht fehlen. Am 17. April geht's los und danach wird an jedem ersten und dritten Mittwoch im Monat in gemütlichem Tempo ins Bamberger Umland geradelt. Da der Maifeiertag auf einen Mittwoch fällt, findet ausnahmsweise eine Tour am anschließenden Donnerstag, statt. Das Radtourenprogramm ist in Kürze bei den Werbepartnern, die den Druck finanzierten, sowie an vielen öffentlichen Auslegestellen kostenlos erhältlich. red