Radeln in den Feierabend

Jeden Mittwoch (bis 25. September) startet der ADFC mit dem Rad in den Feierabend. Los geht es immer um 17 Uhr am Marktplatz, die Strecke beträgt zwischen 30 und 40 Kilometern, die Touren sind auch für Nichtmitglieder kostenfrei, heißt es in einer Mitteilung. Weitere Informationen gibt es bei Richard Schulz unter der Telefonnummer 09560/1344. red