Radeln im Welterbe

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) veranstaltet am Samstag, 19. August, eine Radtour durch das Weltkulturerbe. Auf der etwa zweistündigen Strecke zeigen ausgebildete ADFC-Tourenleiter den Teilnehmern die Schönheiten der Stadt Bamberg, wie den Hain, die grüne Lunge der Stadt, den Weinberg bei St. Michael, die Gärtnerstadt und den Treidelpfad. In gemütlichem Tempo erhalten die Radler zudem wissenswerte Informationen zur Stadt und ihrer Geschichte. Die Strecke ist ungefähr 20 Kilometer lang, mit Steigungen, teilweise Kopfsteinpflaster, und ist für Touristen und Neubürger geeignet. Treffpunkt ist um 15 Uhr an der Tourist-Information, Geyerswörthstraße 5. Dort können auch die Tickets gekauft werden. Kinder in Eltern-Begleitung bis 18 Jahre sind frei. Weitere Auskünfte erteilt ein ADFC-Tourenleiter unter Telefon 0951/54773. red