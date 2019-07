Radeln im Steigerwald

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) veranstaltet am Samstag 6. Juli, eine Rundfahrt in den Steigerwald. Die Radler starten in um 10 Uhr in Schlüsselfeld am Marktplatz in der Innenstadt (Parkmöglichkeiten für Autos). Sie fahren durch Burghaslach und Oberrimbach durch den Steigerwald, vorzugsweise an Flussläufen entlang bis nach Prühl. Dort wird eine längere Rast in freier Natur eingelegt. Gestärkt fahren sie weiter über eine längere Steigungstrecke nach Dürrnbuch und weiter über Burghöchstadt und Heuchelheim zurück nach Schlüsselfeld. Ansprechpartner ist Jörg Schmidt-Korth, Tel. 01523/2052009. red