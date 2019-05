Radeln im Steigerwald

Zur offiziellen Eröffnung der Fahrradsaison am "Zwei-Franken-Radweg" laden am Donnerstag, 2. Mai, erstmals die Gemeinde-Allianzen Main-Steigerwald und Burgwindheim-Ebrach in Kooperation mit der Stadt Gerolzhofen und dem Markt Ebrach alle Fahrrad-Interessierten ein. Gemeinsam geht es von Ebrach nach Gerolzhofen.

Start mit den Fahrrädern ist dort um 18.30 Uhr am Marktplatz nach Gerolzhofen. Bereits ab 18 Uhr wird es einen kleinen Empfang am Marktplatz in Ebrach geben. In Gerolzhofen wird das Ziel dann ebenfalls der Marktplatz-Brunnen sein. Der Brunnenschoppen dort lädt zum abschließenden Verweilen und Ausklang der gemeinsamen Fahrradtour ein.

Wer möchte, kann bereits vor der offiziellen Eröffnungsfeier an der Tour von Gerolzhofen nach Ebrach teilnehmen. Start ist in diesem Fall um 17 Uhr in Gerolzhofen. Wer dazustoßen will, kann dies in Oberschwarzach am Schloss um 17.30 Uhr und in Breitbach an der Kirche um 17.40 Uhr tun. In Ebrach werden die Radler dann um 18 Uhr empfangen. red