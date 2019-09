Die Interkulturellen Wochen feiern in diesem Jahr ein Jubiläum, denn der Migranten- und Integrationsbeirat veranstaltet diese zum 25. Mal. Dabei kann er sich auf die Unterstützung von zahlreichen Vereinen, Organisationen, Einrichtungen sowie Kulturanbietern verlassen, die sich politisch, sozial oder gesellschaftlich für die Integration einsetzen. Die Interkulturellen Wochen finden vom 21. September bis 9. November unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) statt. Das Motto lautet: "Zusammen leben, zusammen wachsen". Rund 100 unterschiedlichste Veranstaltungen werden angeboten. Eröffnet werden die Interkulturellen Wochen mit dem traditionellen "Radeln gegen Rassismus" am Samstag, 21. September, mit OB Starke und Bürgermeister Christian Lange (CSU). Hier können alle ein wichtiges Zeichen für die Vielfalt in Bamberg setzen, teilt die Stadt mit. Abfahrt ist gegen 14.15 Uhr der Gabelmann-Brunnen am Grünen Markt. Dort findet ab 13.30 Uhr die Bamberger Mahnwache gegen Abschiebungen und für eine humane Asylpolitik statt. red