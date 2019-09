Radeln am Feierabend

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club veranstaltet am Mittwoch, 4. September, seine Feierabendabschlusstour. Sie führt auf überwiegend verkehrsarmen Wegen durch das Bamberger Umland. Traditionell erfolgt auf der letzten Feierabendtour des Jahres die Einkehr in Bamberg, wo die fleißigsten Feierabend-Mitradler des Jahres ausgezeichnet werden. Die Strecke ist circa 30 Kilometer, überwiegend flach und geeignet für Alltagsradler. Treffpunkt ist um 18 Uhr am Wunderburger Brunnen. Rückkehr ist gegen 21 Uhr. red