Radek Hejhal und Daniel Barth drehen das Spiel

Es war das erwartet schwere Auswärtsspiel bei den Sportfreunden Friedrichshafen, welches die Bundesliga-Kegler des SKC Victoria Bamberg erst ab der Mittelpaarung in seine Richtung brachten und mit 6:2 Mannschaftspunkten (MP) und 3625:3508 Kegel für sich entschieden. Beste Bamberger waren Radek Hejhal (632), Daniel Barth (621) und Christopher Wittke (613). In den weiteren Spielen siegten Breitengüßbach (5:3 gegen Lorsch), Amberg (7:1 gegen Hirschau), Staffelstein (6:2 gegen Raindorf) und Zerbst (7:1 in Schwabsberg).

Beim heimstarken Aufsteiger vertrauten die Bamberger zu Beginn auf Thomas Müller und Dominik Kunze, die auf Lukas Funk und Michael Reiter trafen. Ein ganz enges Duell lieferte sich Müller mit Funk. Zuerst teilten sich beide den Satzpunkt. Anschließend gewann jeder Spieler einen Satz, so dass der letzte Durchgang die Entscheidung bringen musste. Hier nutzte Funk den Heimvorteil und besiegte Müller mit 144:135, womit der MP bei 2,5:1,5 Satzpunkten (SP) an Friedrichshafen ging, auch, wenn Müller mit 593:591 die Nase im Ergebnis vorne hatte. Kunze erwischte parallel einen guten Start und ging gleich mit 1:0 SP in Führung. Doch Reiter wendete anschließend das Blatt und ließ dem Bamberger dann keine Chance mehr. Daher ging auch dieser MP mit 3:1 SP und 596:575 an den Aufsteiger. Eine wahre Hypothek, die man nun Hejhal und Barth mit auf die Bahn gab, da Friedrichshafen mit 2:0 MP und 19 Kegel führte.

Nun vertrauten die Sportfreunde auf Darko Lotina und Nicolai Müller. Daniel Barth lieferte gegen Müller das Spiegelbild des Duells von Kunze. Mit 0:1 in Rückstand liegend, übernahm Barth das Kommando und glich mit 155:144 zum 1:1 aus. Anschließend sicherte er sich mit 166:147 und 145:144 auch die folgenden Sätze und siegte verdient mit 3:1 SP und 621:593 Kegel.

Sein Teamkamerad Hejhal stand Barth wenig nach. Gleich zu Beginn gewann der Bamberger gegen Darko Lotina mit 154:136 und schob ein starkes 171:149 nach. Da auch der dritte Satz mit 157:140 an Bamberg ging, war dieses Duell vorzeitig entschieden, womit der abschließende Satzverlust mit 150:155 nicht so sehr ins Gewicht fiel. Hejhal siegte mit 3:1 SP und 632:580 Kegel. Somit drehte die Mittelgruppe das Duell, da Bamberg bei 2:2 MP nun mit 61 Kegel führte.

Dieser Spielstand bedeutete für Christian Wilke und Christopher Wittke nun, mindestens ein Duell gegen Pascal Winkler und Dejan Lotina für sich zu entscheiden und den Vorsprung ins Ziel zu retten. Wilke hatte diesmal leichtere Probleme, aber in Winkler einen Gegner, der die gezeigten Schwächen nicht ausnutzen konnte. Wilke spielte seine Routine aus und siegte souverän mit 4:0 SP und 591:545 Kegeln. Sein Teamkollege Wittke musste sich zu Beginn mit 140:150 geschlagen geben, glich aber postwendend mit 156:148 zum 1:1 aus. Im weiteren Spielverlauf steigerte sich Wittke immer weiter und holte sich mit 156:147 und 161:158 auch noch die Sätze 3 und 4, so dass auch dieser MP mit 3:1 SP und 613:603 an den SKC Victoria ging. Unter dem Strich baute das Bamberger Schlussduo das Ergebnis auf ein 6:2 nach Mannschaftspunkten und 3625:3508 Kegel aus.

Mit nun 14:6 Punkten steht der SKC Victoria nach zehn Spielen auf Platz 3 der Tabelle und ist damit punktgleich mit dem TSV Breitengüßbach, der aufgrund weniger Mannschaftspunkte auf Rang 4 liegt. Tabellenführer ist Rot-Weiß Zerbst mit 20:0 Punkten. Auf Platz 2 steht der SKC Staffelstein (15:5 Zähler), der am 11.Januar zum nächsten Punktspiel in Bamberg zu Gast ist. SKC SF Friedrichshafen - SKC Victoria Bamberg 2:6

(8,5:15,5 Satzpunkte, 3508:3625 Kegel) Funk - Müller 2,5:1,5 (591:593) Reiter - Kunze 3:1 (596:575) Darko Lotina - Hejhal 1:3 (580:632) Müller - Barth 1:3 (593:621) Winkler - Wilke 0:4 (545:591) Dejan Lotina - Wittke 1:3 (603:613)