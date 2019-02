Raddieb am Bahnhof

Am Bahnhof ist am Freitag oder Samstag ein schwarzes Herrenrad der Marke Ortler entwendet worden. Der Drahtesel war versperrt am dortigen Fahrradständer angekettet. Wer Hinweise auf den Verbleib des Rades oder auf den Dieb geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.