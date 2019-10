Ein Mann aus dem Gemeindebereich erstattete bei der Polizei Kronach Strafanzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Dem Geschädigten fiel beim Fahren mit seinem Renault ein ungewöhnliches Geräusch auf und er fuhr deshalb in seine Werkstatt. Dort wurde festgestellt, dass alle vier Radbolzen des vorderen linken Rades locker waren und per Hand herausgedreht werden konnten. Ein Schaden am Fahrzeug ist nicht entstanden. pol