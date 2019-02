Radargerät blieb kalt

Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Bayreuth führten am Donnerstagvormittag auf der Staatsstraße 2183 in Fölschnitz eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Hier hielten sich erfreulicherweise nur sieben Verkehrsteilnehmer nicht an die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern. Alle Kraftfahrer kamen mit einem Verwarnungsgeld davon. Der Spitzenreiter hatte 70 Sachen auf dem Tacho, als es blitzte. Am Nachmittag positionierten die Beamten ihr Radargerät dann in Neuenmarkt an der Staatsstraße 2183. Hier fuhren nur drei Autofahrer zu schnell, Verwarnungsgelder waren die Folge. pol