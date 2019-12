Rad ist weg

Am Dienstag vergangener Woche ist in Forchheim zwischen 13.30 und 15 Uhr ein in der Nedergasse abgestelltes rotes Mountainbike der Marke Bikeline entwendet worden. Das Rad, welches mit einem Spiralschloss versperrt war, hatte als auffälliges Merkmal ein auffälliges Plastikrohr, welches vom rechtmäßigen Eigentümer am Lenker angebracht wurde. Hinweise erbittet die Polizei Forchheim. pol