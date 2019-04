Rad gestohlen am Bahnhof

Ein junger Mann von 17 Jahren hat sein Mountainbike am Montagnachmittag beim Fahrradständer am Bahnhof in Neustadt bei Coburg abgestellt. Der 17-Jährige sicherte das Mountainbike mit einem Kabelschloss. Als der junge Mann am Abend zu seinem Rad zurückkam, waren verschiedene Teile abgebaut worden. Es fehlten die Schutzbleche und das Hinterrad. Die Teile kosten zusammen etwa 250 Euro.