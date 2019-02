Rad gegen Auto: 78-Jährige stürzte

Am Freitagnachmittag, gegen 15.55 Uhr, missachtete eine 78-jährige Herzogenauracherin mit ihrem Fahrrad die Vorfahrt einer 20-jährigen ebenfalls aus Herzogenaurach stammenden Pkw-Fahrerin. Die ältere Dame wollte mit ihrem Fahrrad in der Hauptstraße die Einmündung zur Badgasse queren. Hierbei übersah sie den, aus der Badgasse kommenden, vorfahrtsberechtigten Autos, so dass es zur Kollision zwischen den beiden Beteiligten kam. Die ältere Dame stürzte zu Boden und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Sie wurde durch den Rettungsdienst vorsorglich zu einer weiteren Untersuchung in das Klinikum nach Erlangen gebracht. An den Fahrzeugen entstand lediglich geringer Sachschaden. pol