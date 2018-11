Rad aus verschlossenem Nebengebäude geklaut

In der Zeit vom Montag, 12. November, 12 Uhr, bis Freitag, 16. November, 8.30 Uhr, ist in der Röthenstraße in Burk ein schwarz-graues Damenfahrrad der Marke Winora/Laguna entwendet worden. Das unversperrte Fahrrad war in einem verschlossenen Nebengebäude des Wohnanwesens abgestellt. Wer in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Forchheim in Verbindung zu setzen.