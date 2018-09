Herzogenaurach vor 17 Stunden

Langfinger

Rad aus dem Hof gestohlen

Aus einem Hof in Hammerbach in der Lohstraße wurde in der Nacht auf Donnerstag ein Fahrrad entwendet. Es handelte sich dabei um ein weißes Damenrad der Marke Hercules mit einem Fahrradkorb. Der Eigent...