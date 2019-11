Elfershausen vor 17 Stunden

Rabiater Autofahrer auf der A 7

Im Wilden Westen wähnte sich wohl ein Fahrer eines schwarzen Mercedes E-Klasse, der am Sonntag gegen 18.10 Uhr Uhr auf der A7 am Klöffelsberg bei Elfershausen in Richtung Fulda unterwegs war. Wie die ...