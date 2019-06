Was unterscheidet einen katholischen Priester von einem muslimischen Imam? Was unterscheidet eine evangelische Pfarrerin von einer Rabbinerin? Und wie organisiert sich die Bahai-Religion, die keine Amtsträger kennt? Um die Gestalt und Bedeutung religiöser Ämter geht es bei der "Trialog-Veranstaltung" am Mittwoch, 26. Juni, um 18 Uhr im Zelt der Religionen am Markusplatz. Christliche, muslimische und jüdische Amtsträger kommen ins Gespräch. red