"Raah-Kaddn" bringen 500 Euro für die Kinder

Alle Jahre wieder kann man in Wallenfels bei Edel Deckelmann, Verkäuferin in der Bäckerei Schauer, an ihrem Arbeitsplatz sogenannte "Raah-Kaddn" kaufen. Und alle Jahre wieder rührt sie die Werbetrommel dafür, denn sie spendet jedes Jahr für einen guten Zweck. Vorzugsweise für Kinder, die ihr sehr am Herzen liegen. So wurden schon die Anschaffung der Kinderrutsche im Schwimmbad mitfinanziert, dem Kinderhort mehrmals je 500 Euro gespendet und zahlreiche andere Kinderprojekte unterstützt. In diesem Jahr nun spendet die engagierte Frau wieder 500 Euro an den Förderverein "BiZ for Kids" des Bildungszentrums Wallenfels. Sie werden für die Kinder Verwendung finden. Sandra Behrschmidt, Vorsitzende des Fördervereins, dankte im Namen der Kinder herzlich für diese Spende.

Für die Wallenfelser Bürger ist es selbstverständlich, sich an dieser Aktion zu beteiligen, ja sie fragen sogar schon im Januar danach, wann es wieder solche "Raah-Kaddn" gibt. Doch was ist das eigentlich?

Hier im Oberen Rodachtal ist dieser Begriff noch bekannt, sorgt er doch oft für allgemeines Gelächter. Ein "Raah" ist ein Feldrain, vorzugsweise am Hang. Und eine "Kaddn" ist eine Karte, hier eine Erlaubniskarte. Die Definition ist folgende: Mit der Raah-Kaddn darfst du mit deinem Gschpusi, deiner Freundin oder Freund, im Sommer, vorzugsweise in den Monaten ohne R im Namen, in die freie Natur, um ... Na ja, so genau wollen wir das auch nicht wissen. "Auf jeden Fall spende ich für die Kinder, weil nach dem ,Raah' im Glücksfall manchmal eben ein kleines Kind rauskommt", lacht Edel Deckelmann. Und sie hofft, dass dieser alte Brauch noch recht lange erhalten bleibt und sie noch viele Jahre ihre "Raah-Kaddn" an den Mann und die Frau bringen kann. sd